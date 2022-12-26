Английская Премьер-лига после паузы на чемпионат мира возвращается на Туманный Альбион! В стартовом матче игрового дня «Брентфорд» примет лондонский «Тоттенхэм». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 15:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Брентфорд»

«Брентфорд» после 15-ти сыгранных матчей занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету подопечных Томаса Франка 19 очков: 4 победы, 7 ничьих и 4 поражения.

В последнем туре, который был сыгран 12 ноября, «пчёлы» сотворили сенсацию, вырвав победу у действующих чемпионов Англии из «Манчестер Сити» на выезде — 2:1. Эта победа стала для «Брентфорда» первой за 5 последних матчей и первой гостевой за весь турнир.

Что касается матчей при домашних трибунах, то 3 из 4-х побед «Брентфорд» одержал именно на родном стадионе, обыграв «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Лидс» (5:2) и «Брайтон» (2:0). Общая разница забитых и пропущенных мячей «пчёл» на данный момент составляет 23:25.

В зимней паузе Брентфорд сыграл три товарищеские встречи, в которых не смог одержать ни одной победы. Коллектив Томаса Франка уступил «Бордо» (1:2) и «Сельте» (1:3), а также разошелся миром с «Вольфсбургом» (2:2).

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб идет в числе лидеров турнирной таблицы АПЛ, занимая 4-е место. «Тоттенхэм» после 15-ти матчей набрал 29 очков и отстает от лидирующего «Арсенала» на 8 баллов. Подопечные Антонио Конте идут вслед за «Ньюкаслом», который опережает «шпор» на одно очко.

«Тоттенхэм» остается одной из самых бескомпромиссных команд в текущем сезоне. За 15 сыгранных матчей лондонцы лишь дважды сыграли вничью, последний раз разделив очки в гостевой встрече против «Вест Хэма» 31 августа (1:1).

В крайнем туре «Тоттенхэм» устроил голевую перестрелку с «Лидсом», одержав волевую победу на домашнем стадионе со счетом 4:3. Всего за 5 последних матчей в чемпионате на счету «шпор» 3 победы и 2 поражения. Общая разница забитых и пропущенных мячей лондонцев на данный момент составляет 31:21.

В зимней паузе «Тоттенхэм» сыграл два товарищеских матча. В первой встрече лондонцы разгромили шотландский «Мотеруэлл» (4:0), а во втором матче «шпоры» не смогли переиграть «Ниццу» (1:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» дома переиграл своего соперника со счетом 2:0, а на во второй игре на стадионе «пчёл» команды не смогли поразить ворота друг друга (0:0). Всего за 7 очных матчей «Брентфорд» ни разу не смог обыграть «Тоттенхэм» — 5 побед лондонцев и 2 ничьи.

Прямая речь

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте:

— «Это странная ситуация, и, честно говоря, я не очень доволен тем, что нужно играть так быстро — всего через неделю после чемпионата мира. С одной стороны, я счастлив, потому что 12 игроков клуба были на чемпионате мира. Это означает, что мы движемся в правильном направлении. Это нормально, когда так много ваших игроков играют в таком турнире, как этот, но сейчас им приходится нелегко, потому что их физическое состояние оставляет желать лучшего.

По этой причине я должен принять оптимальное решение перед матчем с "Брентфордом". С одной стороны, у меня есть игроки, с которыми я хорошо работал в течение четырех недель, а с другой стороны, — игроки, которые выступали на чемпионате мира, но на данный момент находятся не в идеальной форме».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.80.