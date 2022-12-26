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    Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?

    «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 3.80) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм» идет в зоне Лиги чемпионов
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 15:30 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 15:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Брентфорд»

    «Пчелы» громко ушли на паузу. Команда на выезде обыграла «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Результат позволил набрать хозяевам 19 очков, с которыми они занимают 10-е место в таблице АПЛ.

    Перед этим «Брентфорд» не смог продолжить борьбу в Кубке английской лиги. В 1/16 финала турнира коллектив уступил скромному «Гиллингему», но там дело дошло до серии пенальти (1:1, 1:2 П).

    Коэффициенты матча Брентфорд — Тоттенхэм

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    17 декабря лондонцы провели последний товарищеский матч в рамках подготовки к продолжению сезона. Они встретились с «Вольфсбургом» и сыграли вничью 2:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    С учетом всех турниров коллектив пропускал в последних семи выступлениях.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» нынешний сезон проводит в привычном для себя ритме. Команда находится на 4 позиции в АПЛ, лишь на 3 очка отставая от 2 места.

    Правда, лондонцы в 15 матчах чемпионата пропустили 21 мяч. А вот с атакой у команды относительный порядок — 31 забитый гол.

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    • Привычно стабилен в плане результативности и Харри Кейн. Капитан «Шпор» наколотил уже 12 мячей в чемпионате.

    Свой последний поединок команда, которая набрала неплохую форму ввиду двух побед кряду до того, не может записать себе в актив, ведь клуб в товарищеском матче сыграл вничью 1:1 с «Ниццей».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично называют фаворитом «Тоттенхэм» — 1,95, успех «Брентфорда» оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

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    В последних семи матчах «Брентфорд» неизменно забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,80.

    Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» победит, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30. Эта ставка и учитывает результативность «Брентфорда», и дает возможность подстраховаться, если ему не удастся отличиться, а гости забьют не один раз, как было в двух последних победных матчах «Шпор».

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    «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
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