«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 15:30 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Пчелы» громко ушли на паузу. Команда на выезде обыграла «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Результат позволил набрать хозяевам 19 очков, с которыми они занимают 10-е место в таблице АПЛ.

Перед этим «Брентфорд» не смог продолжить борьбу в Кубке английской лиги. В 1/16 финала турнира коллектив уступил скромному «Гиллингему», но там дело дошло до серии пенальти (1:1, 1:2 П).

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17 декабря лондонцы провели последний товарищеский матч в рамках подготовки к продолжению сезона. Они встретились с «Вольфсбургом» и сыграли вничью 2:2.

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С учетом всех турниров коллектив пропускал в последних семи выступлениях.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» нынешний сезон проводит в привычном для себя ритме. Команда находится на 4 позиции в АПЛ, лишь на 3 очка отставая от 2 места.

Правда, лондонцы в 15 матчах чемпионата пропустили 21 мяч. А вот с атакой у команды относительный порядок — 31 забитый гол.

Привычно стабилен в плане результативности и Харри Кейн. Капитан «Шпор» наколотил уже 12 мячей в чемпионате.

Свой последний поединок команда, которая набрала неплохую форму ввиду двух побед кряду до того, не может записать себе в актив, ведь клуб в товарищеском матче сыграл вничью 1:1 с «Ниццей».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично называют фаворитом «Тоттенхэм» — 1,95, успех «Брентфорда» оценивается в 3,75, ничья — в 3,60.

В последних семи матчах «Брентфорд» неизменно забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,80.

Еще один вариант ставки — «Тоттенхэм» победит, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30. Эта ставка и учитывает результативность «Брентфорда», и дает возможность подстраховаться, если ему не удастся отличиться, а гости забьют не один раз, как было в двух последних победных матчах «Шпор».