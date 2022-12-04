Далич о Японии: Говорю своим игрокам, что мы не должны никого недооценивать

Главный тренер сборной Хорватиисчитает, что Японию не стоит недооценивать. Хорваты встретятся с Японией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Мы уважаем нашего соперника, ведь они обыграли двух бывших чемпионов мира — Испанию и Германию. Они отставали в счёте после первого тайма в обоих матчах, но показали характер, менталитет и качество. Я говорю своим игрокам, что мы не должны никого недооценивать.

Мы знаем, что они будут вести себя как самураи, это их прерогатива. Мы знаем, какой матч нас ждёт и какой соперник выйдет на поле. Мы должны организовать себя таким же образом, если хотим пройти дальше. Мы должны грамотно выстроить нашу игру, и тогда поле покажет, кто лучший», — приводит слова Далича журналист Джанлука Ди Марцио.

Матч Япония — Хорватия состоится 5 декабря в Эль-Вакра. Начало в 18:00 мск.