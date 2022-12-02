ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 12:39
    • Еще один клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Роналду. «Аль-Хиляль» намерен перебить предложение «Аль-Насра»
  • 11:21
    • Энрике: Испания на пять минут полностью потеряла контроль
  • 11:11
    • Экс-игрок ЦСКА пригласил Илона Маска на матч сборной Японии на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Мостовой: Сборная Германии была достойна плей-офф

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру сборной Германии на групповой стадии чемпионата мира в Катаре.

    Сборная Германии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Германии

    «Я не ставил Германию в число фаворитов чемпионата мира. Но, как мне кажется, они были достойны плей-офф.

    В матче с Испанией точно были ближе к победе. Немцы вчера и забили, и выиграли. Но их погубила первая игра с Японией.

    Хотя бы вничью сыграй… В итоге Германия поехала домой, кусая себя за многие места», — сказал Мостовой Чемпионату.

  • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • Читайте по теме

    • Напомним, что по итогам 3-х туров группового этапа ЧМ Германия заняла 3-е место с 4 очками в активе. В плей-офф попали сборные Японии и Испании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто испугается больше?
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Черные звезды» выдадут очередную голевую феерию?
  • Гана — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Три очка для португальцев?
  • Южная Корея — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аргентина — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нидерланды — США
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Шарлотт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фьюри — Чисора
  • Бокс
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры