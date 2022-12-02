Мостовой: Сборная Германии была достойна плей-офф

Сборная Германии Фото: globallookpress.com
«Я не ставил Германию в число фаворитов чемпионата мира. Но, как мне кажется, они были достойны плей-офф.
В матче с Испанией точно были ближе к победе. Немцы вчера и забили, и выиграли. Но их погубила первая игра с Японией.
Хотя бы вничью сыграй… В итоге Германия поехала домой, кусая себя за многие места», — сказал Мостовой Чемпионату.
Напомним, что по итогам 3-х туров группового этапа ЧМ Германия заняла 3-е место с 4 очками в активе. В плей-офф попали сборные Японии и Испании.