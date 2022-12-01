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    Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ

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    Сборная Германии вырвала победу у Коста-Рики (4:2), но все равно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

    Сборная Германии
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    Сборная Германии

    Уже на 10-й минуте встречи немцы открыли счет. Точным ударом отличился нападающий Германии Серж Гнабри.

    На 58-й минуте матча сборной Коста-Рики удалось отыграться. Гол на свой счет записал Ельцин Техеда.

    Спустя 12 минут костариканцы и вовсе вышли вперед. Защитник Хуан Варгас пробил Мануэля Нойера и сделал счет 2:1 в пользу Коста-Рики.

    На 73-й минуте встречи сборная Германии активизировалась. Немецкий полузащитник Кай Хаверц сравнял счет — 2:2

    Уже на 85-й минуте все тот же Кай Хаверц вывел свою команду вперед, оформив дубль в этом матче.

    На 91-й минуте немцы укрепили свое преимущество благодаря голу нападающего Никласа Фуллкруга. Итоговый счет — 4:2 в пользу сборной Германии.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа E
    Коста-Рика — Германия 2:4
    Голы: 0:1 Серж Гнабри (10'), 1:1 Ельцин Техеда (58'), 2:1 Хуан Варгас (70'), 2:2 Кай Хаверц (73'), 2:3 Кай Хаверц (85'), 2:4 Никлас Фуллкруг (89') Коста-Рика: Кейлор Навас, Оскар Дуарте, Кендаль Уостон, Хуан Варгас, Кейшер Фуллер (Хевисон Беннетте, 74'), Сельсо Борхес, Ельцин Техеда (Антони Контрерас, 90'), Брайан Овьедо (Роан Уилсон, 90'), Брандон Агилера (Юстин Салас, 46'), Хоэль Кэмпбелл, Хоан Венегас (Рональд Матаррита, 74') Германия: Томас Мюллер (Кай Хаверц, 66'), Лерой Зане, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Леон Горецка (Лукас Клостерман, 46'), Илкай Гюндоган (Никлас Фуллкруг, 55'), Давид Раум (Марио Гётце, 67'), Антонио Рюдигер, Никлас Зюле (Маттиас Гинтер, 90'), Йозуа Киммих, Мануэль Нойер Предупреждение: Оскар Дуарте (77')

    После этого матча сборная Германии расположилась на 3-м месте в группе E и, тем самым, не попала в плей-офф чемпионата мира.

    В параллельном матче между сборными Японии и Испании немцам была необходима победа испанцев, но те сенсационно проиграли сборной Японии (1:2).

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