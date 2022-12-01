Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ

Уже на 10-й минуте встречи немцы открыли счет. Точным ударом отличился нападающий Германии Серж Гнабри.
На 58-й минуте матча сборной Коста-Рики удалось отыграться. Гол на свой счет записал Ельцин Техеда.
Спустя 12 минут костариканцы и вовсе вышли вперед. Защитник Хуан Варгас пробил Мануэля Нойера и сделал счет 2:1 в пользу Коста-Рики.
На 73-й минуте встречи сборная Германии активизировалась. Немецкий полузащитник Кай Хаверц сравнял счет — 2:2
Уже на 85-й минуте все тот же Кай Хаверц вывел свою команду вперед, оформив дубль в этом матче.
На 91-й минуте немцы укрепили свое преимущество благодаря голу нападающего Никласа Фуллкруга. Итоговый счет — 4:2 в пользу сборной Германии.
После этого матча сборная Германии расположилась на 3-м месте в группе E и, тем самым, не попала в плей-офф чемпионата мира.
В параллельном матче между сборными Японии и Испании немцам была необходима победа испанцев, но те сенсационно проиграли сборной Японии (1:2).