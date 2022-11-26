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    СМИ: Бразильцы считают, что игроки Сербии специально пытались травмировать Неймара

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    Представители сборной Бразилии считают, что игроки Сербии специально пытались нанести травму Неймару во время игры 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Неймар
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    Неймар

    Кроме того, бразильцы опасались, что сербы попытаются нанести травму и Винисиусу Жуниору.

    Члены тренерского штаба сборной Бразилии сообщили Marca, что ожидали этого и что их не беспокоит такое количество фолов на игроках их команды.

    «Мы знаем, что соперники будут нацелены на них, и мы должны с этим справляться», — сказали они.

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    • В стартовом матче ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии (2:0) на Неймаре сфолили 9 раз, и он получил травму голеностопа.

    Ожидается, что он восстановится к игре 1/8 финала чемпионата мира.

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