Врач сборной Бразилии рассказал о состоянии Неймара

Дальнейшее участие форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022 под вопросом.

Футболист «ПСЖ» получил травму во втором тайме матча с Сербией (2:0) и был заменен.

«У Неймара растяжение правой лодыжки. Вы уже могли посмотреть повторы эпизода, там было чётко видно, что это прямая травма вследствие движения колена сербского игрока.

У Неймара появился отёк, и мы сразу оказали первую помощь. Дальше — физиотерапевтическое лечение и наблюдение. Мы должны подождать от 24 до 48 часов, чтобы получить более чёткое представление.

Снимок? Запланированного обследования в этом контексте на данную секунду нет, но, если появится необходимость, мы это сделаем. Всё будет решаться, когда выждем время и будем оценивать степень — вероятно, завтра.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Наше ожидание — это наблюдение за его ногой. Говорить сейчас о процессе восстановления преждевременно. Важно подождать», — сказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар Globo.