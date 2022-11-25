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    Неймар: Я вернусь и сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране

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    Форвард сборной Бразилии Неймар прокомментировал свою травму, полученную в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Сербией (2:0).

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    Ожидается, что нападающий «селесао» пропустит матчи 2-го и 3-го тура группового этапа из-за повреждения голеностопа.

    «Гордость и любовь, которые я испытываю, надевая эту футболку, необъяснимы. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия.

    Ничто в моей жизни не давалось легко, мне всегда приходилось бежать за своими мечтами и целями. Никогда не желал никому зла, а помогал нуждающимся.

    Сегодняшний день стал одним из самых сложных моментов в моей карьере. И снова на чемпионате мира.

    У меня травма, да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, товарищам по команде и себе.

    Ждать, пока враг расправится со мной? Никогда! Я сын Божий, моя вера не иссякнет», — написал Неймар в соцсетях.

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