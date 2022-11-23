Испания — Коста-Рика: прогноз, составы, коэффициенты

Сборныеобъявили стартовые составы на матч 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Бускетс, Ляпорт, Альба, Родри, Педри, Гави, Ольмо, Асенсио, Ф. Торрес.

Запасные: Санчес, Райя, Бальде, Гарсия, Карвахаль, Пино, П. Торрес, Гильямон, Коке, Льоренте, Сарабия, Солер, Уильямс, Фати, Мората.

Коста-Рика: Навас, Мартинес, Фульер, Дуарте, Кальво, Овьедо, Кэмпбелл, Борхес, Техеда, Беннетт, Контрерас.

Запасные: Альварадо, Секейра, Агилера, Чакон, Эрнандес, Матаррита, Салас, Х. Торрес, Замора, Варгас, Вастон, Венегас, Уилсон, Лопес, Руис.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Испании. Коэффициент на ее победу — 1.25, на успех Коста-Рики — 18.00, на ничью — 8.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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