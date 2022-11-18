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    Баринов: Не поеду в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что до сих пор рассчитывает продолжить карьеру в Европе.

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    «Я не отказываюсь от своих слов, что у меня есть мечта играть в Европе. Хочется перейти на другой уровень, хочется попробовать себя там.

    Конечно, это именно футбольное желание. Это не связано с политикой ни в коем случае. Мне хочется расти как футболисту.

    Я давал авторизацию на поиск вариантов в Европе? Чушь полная. Полная! Я никому лично не давал ничего. Интерес есть, пока не буду говорить детали. Но авторизацию я никому не давал. Хочу четко дать понять всем болельщикам "Локомотива", которые подумают, что я в тяжелые времена дал авторизацию и хочу сбежать. Ничего такого не делал! И не собираюсь этого делать. Никаких аренд даже не буду рассматривать.

    Буду рассматривать только полноценный трансфер. Но, опять же, я не буду ходить в клуб и говорить: "Вот, у меня предложение из Европы, отпустите меня". Если будет полноценный трансфер, буду его рассматривать. Только полноценный. Никакой аренды с правом выкупа или чего-то подобного. Будет предложение, буду смотреть: какая команда, где играет, какие стоят задачи.

    На Кипр не поеду, это точно. В Турцию поеду, если команда играет в топ-5 и регулярно попадает в еврокубки. И это, повторю еще раз, должна быть не аренда, а полноценный трансфер. Только так, в ином случае даже разговаривать не буду. Что касается чемпионатов из топ-5, то не поеду в команду, которая борется за выживание. В остальные готов ехать.

    Более того, это команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров.

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