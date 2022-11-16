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    Быстров о Слуцком: Какая следующая остановка? КВН или, может быть, «Краснодар»?

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал уход Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

    «Наконец-то казанские болельщики дождались. У шоумена есть все шансы занять свое место.

    Какая следующая остановка? КВН или, может быть, "Краснодар"?», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

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    • В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

    «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

    Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.

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