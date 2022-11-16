Быстров о Слуцком: Какая следующая остановка? КВН или, может быть, «Краснодар»?

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал уходс поста главного тренера

Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

«Наконец-то казанские болельщики дождались. У шоумена есть все шансы занять свое место.

Какая следующая остановка? КВН или, может быть, "Краснодар"?», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.