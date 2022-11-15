Мостовой: Не удивлюсь, если Слуцкий где-то появится опять

Бывший футболист сборной Россиивысказался об уходес поста главного тренера

Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

«Немного странно, что решение принято сегодня. Мы все говорили, что он должен был уйти из "Рубина" после того, как команда вылетела из РПЛ, а он ни в чем не был виноват, как сам говорил.

Тогда надо было уйти, а никто не понимал, почему Слуцкого оставили. А сейчас очень странно уходить, когда команда идет в верхней части таблицы первой лиги.

По идее, "Рубин" должен быть в четверке с таким составом и бюджетом.

Не удивлюсь, если Слуцкий где-то появится опять. Это другим тяжело где-то вылезти, а им всегда легко достается все. Для этого не нужно играть в футбол и не надо быть футболистом», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.