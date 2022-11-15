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    Орлов: У Слуцкого нет харизмы. Кому он нужен после неудачной работы в «Рубине»?

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

    «Решение Слуцкого уйти из "Рубина" связано с неуверенностью в себе. Это говорит о его душевном состоянии. Что подсказывает внутренний голос, то и нужно делать. А куда деваться?

    Навыки тренерского мастерства у него есть. Но у Слуцкого нет харизмы, которая его бы удерживала. После такой неудачной работы в "Рубине", какой клуб заинтересуется в его услугах?», — приводит слова Орлова Sport24.

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    • В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

    «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

    Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.

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