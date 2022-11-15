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    Тарханов: У Слуцкого уставшее лицо. Думаю, он хочет передохнуть

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    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал решение Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера «Рубина».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

    «Я смотрел матч "Рубина" с "Енисеем", и тяжело было смотреть на Слуцкого. Такое опущенное, уставшее лицо. Видимо, выхолощен сейчас, есть усталость.

    Вылет "Рубина" из РПЛ наверняка сильно подействовал на него, и старт в Первой лиге не очень удачный был. Думаю, что он хочет передохнуть.

    В РПЛ много команд, которые могли бы его пригласить. Но я думаю, что он возьмет паузу в карьере.

    А сейчас если брать команду РПЛ, то будет выбор из тех, которые надо вытаскивать. Вряд ли Слуцкий возьмет сейчас команду, с которой надо бороться за выживание», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

    В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

    «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

    Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.

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