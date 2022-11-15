Тарханов: У Слуцкого уставшее лицо. Думаю, он хочет передохнуть

Бывший тренер клубов РПЛпрокомментировал решениепокинуть пост главного тренера

Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

«Я смотрел матч "Рубина" с "Енисеем", и тяжело было смотреть на Слуцкого. Такое опущенное, уставшее лицо. Видимо, выхолощен сейчас, есть усталость.

Вылет "Рубина" из РПЛ наверняка сильно подействовал на него, и старт в Первой лиге не очень удачный был. Думаю, что он хочет передохнуть.

В РПЛ много команд, которые могли бы его пригласить. Но я думаю, что он возьмет паузу в карьере.

А сейчас если брать команду РПЛ, то будет выбор из тех, которые надо вытаскивать. Вряд ли Слуцкий возьмет сейчас команду, с которой надо бороться за выживание», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.