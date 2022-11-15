Слуцкий покинул пост главного главного тренера «Рубина»

Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru
«Леонид Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию.
ФК "Рубин" выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба.
Спасибо за все, Леонид Викторович!», — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.
«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.
Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.