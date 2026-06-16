«Канониры» с «Волгой» будут рисковать!

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.22

17 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Волга». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки провели крайне слабый сезон. Команда финишировала на скромном 13 месте в первом дивизионе.

При этом «Арсенал» Тула всего на 4 очка опередил зону вылета. А вот забивала команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда полностью провалила. «Канониры» дома были разбиты «Родиной» (1:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Плюс крепкому «Енисею» команда проиграла (0:1). А вот немного ранее она расписала мировую с «Ротором» (2:2).

Нестабильный «Арсенал» Тула потерпел два поражения кряду. Причем в этих поединках игроки команды отличились всего одним забитым мячом.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Дмитрий Гунько создает фактически новый коллектив. Туляки намерены побороться за выход в стыки, к тому же будут еще усиливаться кадрово.

Матчи с «Волгой» для команды проходят неудачно. В двух последних очных встречах «Арсенал» Тула уступил ульяновцам.

«Волга»

Турнирное положение: Ульяновцы сумели сохранить место в лучшей лиге мира. Команда заняла итоговое 14 место в турнирной таблице.

Притом, «Волга» лишь на 2 зачетных пункта опередила зону вылета. При этом команда отличилась 35 забитыми мячами в 34 поединках первенства. Хотя футбол она демонстрировала довольно симпатичный.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда вчистую уступила «Факелу» (0:3). Все три мяча влетели в ворота ульяновцев во втором тайме.

До того команда разошлась миром с «Нефтехимиком» (2:2). А вот поединок с «Соколом» завершился минимальным поражением.

При этом «Волга» не может победить уже четыре матча подряд. Команда все никак не решит проблемы с реализацией, да и победы даются весьма натужно.

Состояние команды: «Волга» довольно крепка, однако стабильностью в прошедшем сезоне не блистала. Сейчас же ульяновцы пытаются сохранить костяк команды, но и новички наверняка появятся.

Команда в прошедшем сезоне дважды обыграла туляков. А вот не проигрывает «канонирам» она уже без малого четыре года. Так что «Арсенал» можно считать для ульяновцев сладкой булочкой.

А вот в плане надежности тылов весной «Волга» выглядела довольно монолитно. Проблему на последнем рубеже решил опытный Егор Бабурин.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Арсенал» Тула фаворитом с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.21, а победа ульяновцев — в 3.96.

Букмекеры предлагают тотал больше 2.5 за 2.22, а тотал меньше 2.5 можно взять за более скромные 1.62.

Прогноз: Обе команды потенциально способны улучшить реализацию, да и когда еще рисковать, как не в контрольных матчах?!

2.22 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Арсенал» Тула — «Волга» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

4.16 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.16 на матч «Арсенал» Тула — «Волга» позволит вывести на карту выигрыш 3160₽, общая выплата — 4160₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.16.

Пять причин, почему ставка зайдет