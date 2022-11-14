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    Юран: Эксперты говорят, что «Локомотив» точно не вылетит. Кто-то верил, что «Рубин» опустится в Первую лигу?

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

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    «Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что "Локомотив" точно не вылетит. Но это футбол!

    В свое время даже "Спартак" вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что "Рубин" опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи.

    "Локомотив" находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета. Тренер без опыта в "Локомотиве" — очень рискованно. Вы же видите, что произошло в "Сочи"?

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    • Опытные игроки не приняли Вадима Гаранина. Похоже на то. Гаранин проработал во второй лиге. Потом немного в первой — и сразу в "Сочи". И вот что получилось... Как бы в "Локо" не случилось так же. К сожалению, в нашем футболе такая ментальность...

    При назначении тренера игроки, условно говоря, смотрят в "Википедию", наводят справки: а что это за тренер, а чего он вообще добился, а где поиграл? И кто-то начинает сомневаться в компетенции наставника», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

    В первой части чемпионата России Галактионов возглавил «Пари НН».

    «Локомотив» находится на 14 месте в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Пари НН» занимает 12 строчку.

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