Юран: Эксперты говорят, что «Локомотив» точно не вылетит. Кто-то верил, что «Рубин» опустится в Первую лигу?

Бывший главный тренер «Химок»высказался о назначениина пост главного тренера

«Не знаю, по какому принципу сейчас выбирают тренера. О чем думает руководство клуба? Слышу от некоторых специалистов, экспертов, что "Локомотив" точно не вылетит. Но это футбол!

В свое время даже "Спартак" вылетал. Да далеко за примером ходить не нужно. Кто-то верил в прошлом сезоне, что "Рубин" опустится в первую лигу? Увы, все реально. Если что-то делаешь не так, футбол этого не прощает. Надо трезво смотреть на вещи.

"Локомотив" находится в очень сложной ситуации. И вот тут нужен опытный специалист, стрессоустойчивый, перед которым будет стоять конкретная задача — спасти команду от вылета. Тренер без опыта в "Локомотиве" — очень рискованно. Вы же видите, что произошло в "Сочи"?

Опытные игроки не приняли Вадима Гаранина. Похоже на то. Гаранин проработал во второй лиге. Потом немного в первой — и сразу в "Сочи". И вот что получилось... Как бы в "Локо" не случилось так же. К сожалению, в нашем футболе такая ментальность...

При назначении тренера игроки, условно говоря, смотрят в "Википедию", наводят справки: а что это за тренер, а чего он вообще добился, а где поиграл? И кто-то начинает сомневаться в компетенции наставника», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

В первой части чемпионата России Галактионов возглавил «Пари НН».

«Локомотив» находится на 14 месте в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Пари НН» занимает 12 строчку.