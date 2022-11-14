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    Мостовой раскритиковал назначение Галактионова главным тренером «Локомотива»

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    В первой части чемпионата России Галактионов возглавил «Пари НН».

    «Пари НН берет Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодежной сборной России. Кержаков не устроил — приходит никому не известный Галактионов.

    Потом "Локомотив" разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в "Пари НН".

    С точки зрения этики это некрасиво. Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так еще и опять будет совмещение — это непонятно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    «Локомотив» находится на 14 месте в турнирной таблице РПЛ после 17-ти туров. «Пари НН» занимает 12 строчку.

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