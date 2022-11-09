Аршавин: Кокорин поиграет еще два-три года и завершит карьеру, не реализовав талант

Бывший капитан сборной Россииподелился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса»

Кокорин перешел в «Арис» в конце августа на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

«Кокорин нашел свою команду на Кипре? Думаю, игра на Кипре — это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо.

Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, — всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.

Почему не получилось в "Фиорентине"? Я не знаю. Если бы он там играл, прошло бы какое-то время и что-то пошло не так, или, наоборот, все бы пошло так… А тут просто человека взяли, и он не играл.

Сможет ли "Арис" выкупить Кокорина? Смотря за сколько. Просто я не понимаю, о каких суммах идет речь», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днем».

Кокорин провел за «Арис» девять матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.