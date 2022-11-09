ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниНедооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира
  • 12:57
    • Источник: Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • 14:46
    • Клаудиньо: За сборную России должны играть российские футболисты
  • 14:39
    • Швейцарцы назвали окончательный состав на ЧМ-2022
  • 14:26
    • Ловрен попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022
  • 14:17
    • Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Аршавин: Кокорин поиграет еще два-три года и завершит карьеру, не реализовав талант

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Футбол России
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о будущем нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    Кокорин перешел в «Арис» в конце августа на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

    «Кокорин нашел свою команду на Кипре? Думаю, игра на Кипре — это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо.

    Но если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, — всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.

  • Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России
  • Читайте по теме

    • Почему не получилось в "Фиорентине"? Я не знаю. Если бы он там играл, прошло бы какое-то время и что-то пошло не так, или, наоборот, все бы пошло так… А тут просто человека взяли, и он не играл.

    Сможет ли "Арис" выкупить Кокорина? Смотря за сколько. Просто я не понимаю, о каких суммах идет речь», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днем».

    Кокорин провел за «Арис» девять матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» будет торопиться
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Вернется ли «Реал Сосьедад» на победный путь?
  • «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Интер» обеспечит общую результативность
  • «Интер» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры