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    Кокорин: Все будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

    Футбол Александр Кокорин Арис Сборная России Футбол России
    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин признался, что у него нет желания играть за сборную России.

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    «Вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть ни с кем неконкурирующими странами… Я не понимаю этого. Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться.

    Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич (Карпин) я бы мог c ним поговорить, но ради чего?

    Мне интереснее сейчас на моем новом месте играть. Я хочу много играть. Хотелось бы больше играть официальных игр. Если мне объяснят, зачем я там нужен… Приехать потренироваться? Для чего? Я не понимаю.

    Общаюсь со всеми. Думаю, ты прекрасно все понимаешь. Никто не хочет играть так.

    Что касается разговоров о том, что после заключения меня не пустят в сборную, то этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал, больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть, не провоцировать меня, потому что если я куда-то приезжаю, я хочу результата в футболе, а не вот эти подпольные игры. Поэтому всем, наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся», — сказал Кокорин в интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну.

    Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных турнирах до 2024 года.

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