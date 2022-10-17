Кокорин: Все будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

Нападающий кипрского «Ариса»признался, что у него нет желания играть за сборную России.

«Вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть ни с кем неконкурирующими странами… Я не понимаю этого. Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться.

Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич (Карпин) я бы мог c ним поговорить, но ради чего?

Мне интереснее сейчас на моем новом месте играть. Я хочу много играть. Хотелось бы больше играть официальных игр. Если мне объяснят, зачем я там нужен… Приехать потренироваться? Для чего? Я не понимаю.

Общаюсь со всеми. Думаю, ты прекрасно все понимаешь. Никто не хочет играть так.

Что касается разговоров о том, что после заключения меня не пустят в сборную, то этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал, больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть, не провоцировать меня, потому что если я куда-то приезжаю, я хочу результата в футболе, а не вот эти подпольные игры. Поэтому всем, наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся», — сказал Кокорин в интервью известному журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, сборная России была отстранена от участия в международных турнирах до 2024 года.