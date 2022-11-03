Агент Головина: У Саши были предложения от хороших клубов из топ-чемпионатов

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако», рассказал, планирует ли игрок продлевать контракт с клубом.

«Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро все узнаете, чуть-чуть позже. Уже во время игры за "Монако" у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов.

Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды.

Саше сейчас очень комфортно в "Монако". В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», — приводит слова агента «Р-Спорт».

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин провел в чемпионате Франции 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах.