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    Агент Головина: У Саши были предложения от хороших клубов из топ-чемпионатов

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    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, планирует ли игрок продлевать контракт с клубом.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Были ли переговоры о продлении контракта? Скоро все узнаете, чуть-чуть позже. Уже во время игры за "Монако" у Саши были предложения от других иностранных клубов из топ-чемпионатов.

    Были ли это топ-клубы? Им интересовались хорошие команды.

    Саше сейчас очень комфортно в "Монако". В данный момент он сосредоточен на ближайших матчах Лиги Европы и играх Лиги 1», — приводит слова агента «Р-Спорт».

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    • Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне россиянин провел в чемпионате Франции 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

    Ранее стало известно, что Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах.

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