Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах

«Думаю, что легионеры не приедут в сборную. Из‑за логистики, из‑за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет.
Доктор Михаил Вартапетов прилетит с Кипра, если будет возможность. Исходим из нынешних реалий — логистика, надо или нет, удобно или не удобно.
Больше помощники сейчас следят за сборниками, они посещают матчи. Но и мы тоже смотрим. Это естественно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.
Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.