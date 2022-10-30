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    Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Монако
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что российские футболисты из европейских клубов, в том числе полузащитник «Монако» Александр Головин, не сыграют в предстоящих товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Думаю, что легионеры не приедут в сборную. Из‑за логистики, из‑за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет.

    Доктор Михаил Вартапетов прилетит с Кипра, если будет возможность. Исходим из нынешних реалий — логистика, надо или нет, удобно или не удобно.

    Больше помощники сейчас следят за сборниками, они посещают матчи. Но и мы тоже смотрим. Это естественно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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