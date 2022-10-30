Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах

Главный тренер сборной Россиисообщил, что российские футболисты из европейских клубов, в том числе полузащитник «Монако», не сыграют в предстоящих товарищеских матчах с

«Думаю, что легионеры не приедут в сборную. Из‑за логистики, из‑за того, что их чемпионаты останавливаются и они будут в отпусках. Тут тоже смысла вызывать нет.

Доктор Михаил Вартапетов прилетит с Кипра, если будет возможность. Исходим из нынешних реалий — логистика, надо или нет, удобно или не удобно.

Больше помощники сейчас следят за сборниками, они посещают матчи. Но и мы тоже смотрим. Это естественно», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.