Тарханов: Узбекистан и Таджикистан — достойные соперники для сборной России

Бывший тренер клубов РПЛпрокомментировал информацию о том, что сборная России может провести товарищеские матчи с

«Так же будет просмотр игроков, два товарищеских матча. Период сейчас такой у нашего футбола, нужны любые игры.

Иран из‑за плотного графика не может сыграть, насколько я понял, ну, а Босния по своим соображениям, все‑таки Европа.

Узбекистан и Таджикистан — достойные соперники, с Киргизией же играли и ничего, нормальный уровень.

Здесь нужно просматривать всех, наигрывать молодежь, потому что, насколько нас отлучили, никто не знает, а подготовка нужна в любом случае», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.