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    Тарханов: Узбекистан и Таджикистан — достойные соперники для сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что сборная России может провести товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Так же будет просмотр игроков, два товарищеских матча. Период сейчас такой у нашего футбола, нужны любые игры.

    Иран из‑за плотного графика не может сыграть, насколько я понял, ну, а Босния по своим соображениям, все‑таки Европа.

    Узбекистан и Таджикистан — достойные соперники, с Киргизией же играли и ничего, нормальный уровень.

    Здесь нужно просматривать всех, наигрывать молодежь, потому что, насколько нас отлучили, никто не знает, а подготовка нужна в любом случае», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

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