В Федерации футбола Таджикистана высказались о возможном матче с Россией

В Федерации футболапрокомментировали информацию о возможном проведении товарищеского матча со сборной

«На данный момент точно можем сказать, что 7 и 8 ноября состоятся товарищеские матчи между сборными Таджикистана и России по футзалу в Душанбе.

Что касается матча национальных команд, то я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Вся официальная информация будет через несколько дней, потому что не могу вам сказать, с кем конкретно из федераций мы ведем переговоры», — сказал руководитель пресс‑службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.