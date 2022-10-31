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    Колосков: Миранчук и Головин забили, но зачем делать из этого какой-то бенефис?

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что его удивила бурная реакция СМИ на голы Алексея Миранчука и Александра Головина в минувшие выходные.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Торино» благодаря голу Миранчука выиграл у «Милана» (2:1). А Головин отличился в матче «Монако» против «Анже» (2:0).

    «Я поражаюсь. Чему удивляться? Зачем они туда поехали? Сидеть на скамейке и штаны протирать где-то? Они поехали туда, чтобы показать своё мастерство, класс и уровень.

    Миранчук и Головин забили, но зачем делать из этого какой-то бенефис и банкет заказывать? Молодцы. Но где гарантии, что в следующем матче Головин и Миранчук не сядут на скамейку? Мастерство определяет стабильность.

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    • Если они забьют в следующих пяти матчах, то можно о чём-то говорить и петь дифирамбы. А сейчас — забили и забили. Они для этого туда и поехали», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

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