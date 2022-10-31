Колосков: Миранчук и Головин забили, но зачем делать из этого какой-то бенефис?

Почетный президент РФСпризнался, что его удивила бурная реакция СМИ на голыв минувшие выходные.

«Торино» благодаря голу Миранчука выиграл у «Милана» (2:1). А Головин отличился в матче «Монако» против «Анже» (2:0).

«Я поражаюсь. Чему удивляться? Зачем они туда поехали? Сидеть на скамейке и штаны протирать где-то? Они поехали туда, чтобы показать своё мастерство, класс и уровень.

Миранчук и Головин забили, но зачем делать из этого какой-то бенефис и банкет заказывать? Молодцы. Но где гарантии, что в следующем матче Головин и Миранчук не сядут на скамейку? Мастерство определяет стабильность.

Если они забьют в следующих пяти матчах, то можно о чём-то говорить и петь дифирамбы. А сейчас — забили и забили. Они для этого туда и поехали», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».