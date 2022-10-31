Миранчук: Если позволит здоровье, Миранчука ждет большое будущее в Италии

Итальянский журналист издания Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис оценил игру российского полузащитника «Торино»в недавних матчах Серии А.

В минувшее воскресенье Миранчук стал автором гола в ворота «Милана» (2:1).

«Миранчук — очень хороший, техничный и невероятно сильный игрок. Юрич доверяет ему. Вчерашний гол был очень красивым, диагональный. Алексей удивил вратаря. Если позволит здоровье, Миранчука ждет большое будущее в Италии! У него отличный потенциал.

Он идеально подходит для Ивана Юрича. С этим тренером у него есть та уверенность, которой всегда не хватало в Бергамо с Гасперини.

Он вернулся в трудный момент для "Торино", и сейчас ему нелегко, потому что это тяжелое время для всей команды. Но Юрич верит в него, он может изменить ситуацию в этом сезоне», — приводит слова Де Магистриса Sport24.

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.