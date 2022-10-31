Первый тренер Миранчука о голе Алексея в матче с «Миланом»: Бальзам на душу! Вперед, Россия!

, первый тренер российского полузащитника «Торино», поделился эмоциями после гола игрока в ворота(2:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Я сейчас просто счастлив! Не знал об этом. Буквально только что от вас узнал, что Леша забил. Прям бальзам на душу!

Это уже второй гол для Миранчука в этом сезоне. Уже об этом говорил, скажу еще раз: человеку не давали раскрыться в "Аталанте". Гасперини недооценил Алексея, поэтому футболист не смог показать все свои качества.

Рад, что в "Торино" Миранчуку доверяют больше. Как результат, мы видим, что Леша играет на привычном для себя высоком уровне и приносит пользу команде.

Не хочу как-то переоценить или недооценить нашего футболиста. Вперед, Алексей! Вперед, "Торино"! Вперед, Россия!», — приводит слова Воронкова Sport24.

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.