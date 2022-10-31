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    Первый тренер Миранчука о голе Алексея в матче с «Миланом»: Бальзам на душу! Вперед, Россия!

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    Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, поделился эмоциями после гола игрока в ворота «Милана» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Я сейчас просто счастлив! Не знал об этом. Буквально только что от вас узнал, что Леша забил. Прям бальзам на душу!

    Это уже второй гол для Миранчука в этом сезоне. Уже об этом говорил, скажу еще раз: человеку не давали раскрыться в "Аталанте". Гасперини недооценил Алексея, поэтому футболист не смог показать все свои качества.

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    • Рад, что в "Торино" Миранчуку доверяют больше. Как результат, мы видим, что Леша играет на привычном для себя высоком уровне и приносит пользу команде.

    Не хочу как-то переоценить или недооценить нашего футболиста. Вперед, Алексей! Вперед, "Торино"! Вперед, Россия!», — приводит слова Воронкова Sport24.

    Миранчук провел в текущем чемпионате Италии шесть матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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