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    Каррера: Гол Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Торино Милан
    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

    Массимо Каррера
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    Массимо Каррера

    «Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота "Милана" просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой.

    Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в Торино», — цитирует Карреру Sport24.

    Для Миранчука это второй гол в сезоне, россиянин также имеет в активе результативную передачу.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.

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