Каррера: Гол Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!

Массимо Каррера Фото: globallookpress.com
«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота "Милана" просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой.
Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в Торино», — цитирует Карреру Sport24.
Для Миранчука это второй гол в сезоне, россиянин также имеет в активе результативную передачу.
После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.