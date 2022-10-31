Каррера: Гол Миранчука в ворота «Милана» просто загляденье!

Бывший главный тренер «Спартака»оценил гол полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:1).

«Не смотрел весь матч, но гол Алексея Миранчука в ворота "Милана" просто загляденье! Точный удар в угол ворот после отличной комбинации и паса пяткой.

Гол в ворота чемпиона дорого стоит. Миранчук и Влашич образовали хорошую связку в Торино», — цитирует Карреру Sport24.

Для Миранчука это второй гол в сезоне, россиянин также имеет в активе результативную передачу.

Календарь и таблица Серии А

После этого матча «Торино» с 17 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Милан» с 26 очками — на третьей строчке.