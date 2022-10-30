Добро пожаловать на «Олд Траффорд», где в очередном туре английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хага после 11-ти сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. На счету «манкунианцев» 20 очков: 6 побед, 2 ничьи и 3 поражения. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Челси» (1-1). Лондонцы открыли счет на 87-й минуте игры, благодаря реализованному пенальти Жоржиньо, а уже в компенсированное время очко манкунианцам принес Каземиро, забив первый гол за «красных дьяволов». Эта ничья продлила беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед» в чемпионате до 4-х матчей.

В четверг в рамках 5-го тура Лиги Европы «манкунианцы» принимали дома «Шериф» (3-0) и смогли обеспечить себе место как минимум в 1/16 финала плей-офф. Голами в составе «Манчестер Юнайтед» отличились Далот, Рэшфорд и Роналду.

«Вест Хэм»

Лондонский клуб занимает скромное для себя 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков после 12-ти матчей. В предыдущем туре «Вест Хэм» одержал третью домашнюю победу подряд, переиграв дома «Борнмут» (2-0). Голы в составе «молотобойцев» забили Зума и Бенрахма. А вот на выезде подопечные Дэвида Мойеса выступают не так стабильно — всего одна победа в шести матчах.

Лондонцы также проводили в четверг свой еврокубковый матч рамках 5-го тура Лиги конференций. «Вест Хэм» принимал датский «Силькеборг» и смог добиться минимальной победы за счет реализованного пенальти Форнальса на 24-й минуте игры. Благодаря этому успеху подопечные Дэвида Мойеса обеспечили себе первое место в группе и прямую путевку в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В предыдущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Вест Хэм» (2-1 в гостях и 1-0 дома). Всего в пяти последних матчах на счету «красных дьяволов» 4 победы, «молотобойцы» выиграли одну встречу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.10.