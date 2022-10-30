«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:15 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает неровно. Нынешнее 6 место в турнирной таблице это полностью подтверждает.

Правда, с атакой у команды Эрика тен Хага дела обстоят неважно. В 11 матчах забито только 16 мячей.

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В своем последнем поединке «Манчестер Юнайтед» добыл яркую победу. В Лиге Европы манкунианцы разгромили «Шериф» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» традиционно успешно играет с «Вест Хэмом». Из пяти последних очных поединков выиграно три при одном поражении.

«Вест Хэм»

Эта команда в последних матчах немного прибавила. «Молотобойцы» выиграли два своих последних поединка.

«Вест Хэм» пребывает на скромном 10 месте в АПЛ. Более того, в 12 матчах лондонцы забили всего 11 мячей.

Минувший тур принес команде три очка. «Вест Хэм» дома сумел переиграть неуступчивый «Борнмут» (2:0).

После того лондонцы еще и выиграли в рамках Лиги конференций. Дома был обыгран «Силькеборг» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Вест Хэма» — за 5.00.

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет действовать первым номером. «Вест Хэм» прибавил в последних матчах .

Гости постараются сдержать атаки подопечных тен Хага. Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Хэма» или ничья с коэффициентом 2.10.