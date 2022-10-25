«Наполи» увеличивает преимущество. «Милан» — в гонке

«Наполи» выходит в единоличные лидеры, «Аталанта» сходит с дистанции. Зона вылета остается неизменной, разве что «Сампдория» ушла со дна турнирной таблицы

Изменения в турнирной таблице

Действующий чемпион «Милан» поднялся на 2 место итальянского чемпионата. Взлетел в турнирной таблице и римский клуб «Лацио» (с 5-го на 3-е место).

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Рухнул со 2-го на 4-е место «Аталанта». «Рома» тоже потеряла 4-ю строчку и опустилась на 5-е место.

Ведущая восьмёрка

1 место у «Наполи». Неаполитанский клуб выиграл важную битву у «Ромы» в 11-м туре (1:0). Единственный и победный гол в составе «кампанийцев» забил Виктор Осимхен на 80-й минуте. «Наполи» набрал 29 очков.

2 место у «Милана». Действующий чемпион набрал 26 баллов после победы над ФК «Монца» (4:1). В составе «россонери» дубль оформил Диас плюс отличились также Ориги и Леао.

Рафаэл Леао globallookpress.com

3 место у «Лацио». Римляне переиграли в гостях «Аталанту» (2:0). Победные голы на счету Дзакканьи и Андерсон. Оба клуба набрали по 24 балла. За счет личной победы выше футболисты «Лацио». «Аталанта» на 4-м.

5 место у «Ромы», которая проиграла главную битву тура «Наполи». У «волков» 22 очка в активе.

6 место у «Удинезе». «Маленькие зебры» в минувшем туре проиграли «Торино» (1:2). Дальше в турнирной таблице идет «Интер». Миланский клуб в сумасшедшей битве вырвал победу у «Фиорентины» (4:3). «Удинезе» и «Интер» набрали одинаковое количество баллов — по 21.

Замыкает великолепную восьмёрку «Ювентус». Туринский клуб набрал в Серии А 19 очков. «Юве» разгромил «Эмполи» со счётом 4:0.

Зона вылета

Состав команд в зоне остался неизменным. Разве что «Сампдория» одержала первую победу в сезоне и поднялась с последнего 20-го на 18-е место.

В минувшем туре футболисты «Сампдории» в прямом поединке переиграл «Кремонезе» со счётом 1:0. Этому дуэту в опасной зоне компанию составляет «Верона».

Тур № 12

Следующий матч лидер Серии А — «Наполи» проведёт дома против «Сассуоло». Игра пройдёт в субботу, 29 октября.

А действующий чемпион «Милан» в воскресенье, 30 октября отправится в гости к «Торино».

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Матчи 12 тура итальянского первенства пройдут с 29 по 31 октября.