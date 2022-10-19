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    «Милан» в Топе. «Наполи» на троне

    Серия А: Итоги 10-го тура

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    «Верона» — «Милан». Серия А
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    «Верона» — «Милан». Серия А
    «Наполи» и «Аталанта» продолжают лидировать в Серии А. В борьбу за 1 место включаются «Милан» и «Рома».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 9-го тура в итальянском чемпионате произошли изменения с 3-го по 6-е места.

    В Топ-3 после длительного отсутствия вернулся действующий чемпион — «Милан». «Россонери» поднялись с 5-й позиции.

    Календарь и таблица Серии А

    В плюсе и «Рома». Римский клуб взобрался с 6-й строчки на 4-ю. А вот «Лацио» (5 место) и «Удинезе» (6 место) потеряли по 2 позиции.

    Постоянный тандем

    «Наполи» и 1 место. Неаполитанцы вырвали победу в домашнем матче у «Болоньи» (3:2). В составе победителей отличились Жезус, Лосано и Осимхен. После этой победы «Наполи» набрал 26 очков.

    Ирвинг Лосано
    globallookpress.com

    «Аталанта» и 2 место. «Королева провинциалов» продолжает погоню за лидером. В 9-м туре команда одержала волевую победу над «Сассуоло» (2:1) и записала в актив 24 балла.

    В Топе

    «Милан» и 3 место. «Россонери» набрали 23 очка после успеха над «Вероной» в гостевом поединке (2:1). За чемпионов отличился Тонали, плюс выиграть помог автогол Велозу.

    «Рома» и 4 место. Римляне заработали 22 очка в Серии А. За команду победный гол в ворота «Сампдории» забил Пеллегрини. Гол с пенальти.

  • «Наполи» — единоличный лидер Серии А
  • Серия А: Итоги 9-го тура
  • 12/10/2022

    • «Лацио» (5 место) и «Удинезе» (6 место) — по факту два неудачника 10-го тура. В очной дуэли соперники разошлись миром со счётом 0:0. Итог — оба клуба набрали по 21 пункту. Дальше идут «Интер» (7 место) с 18 очками и «Ювентус» (8 место) с 16 баллами.

    Что дальше?

    «Аталанта» — «Лацио». Один из главных матчей 11-го тура. Два коллектива сойдутся между собой в воскресенье, 23 октября.

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    А еще на статус центрального также может претендовать пара «Рома» — «Наполи». Битва в Риме состоится также 23 октября.

    Все прогнозы на Серию А

    Ситуацией может воспользоваться «Милан». В субботу, 22 октября чемпион примет «Монцу». «Интер» отправится в гости к «Фиорентине», а «Ювентус» примет «Эмполи». Матчи 11 тура Серии А пройдут с 21 по 24 октября.

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