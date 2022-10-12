«Наполи» — единоличный лидер Серии А

Изменения в турнирной таблице
Всего два изменения коснулись турнирной таблицы. И коснулись они верхней части. «Удинезе» потеряла третью строчку и уступила её «Лацио». Команды поменялись местами. Римляне на 3-м, «Удине» — на 4-м.
Вверх по турнирке поднялся вице-чемпион «Интер». Плюс 2 позиции для миланского коллектива. «Нерадзурри» поднялись на 7 место. Ниже опустились «Ювентус» (8 место) и «Сассуоло» (9 место).
Смена власти
Два тура в Серии А царило двоевластие. «Наполи» и «Аталанта» шли вровень и делили первое место.
После игр тура 9-го команды разбежались. В единоличные лидеры вышли неаполитанцы. «Наполи» продлила победную серию до 5 матчей. В минувшем туре «кампанийцы» в гостях разгромили одного из аутсайдеров чемпионата «Кремонезе» (4:1). Таким образом лидер турнира набрал 23 очка.
На 2 балла от соперника отстала «Аталанта». «Королева провинциалов» упустила победу в поединке с «Удинезе».
Ведя в счёте 2:0, игроки «Аталанты» умудрились в концовке матча пропустить два мяча. Итог поединка — боевая ничья (2:2).
Победная серия — всё!
К слову, победная серия «Удинезе» прервалась именно в игре с «Аталантой». «Чёрно-белые» до ничьи со второй командой Серии А, добилась 6 побед подряд.
Потеряв очки игроки «Удинезе» пропустила вперёд себя «Лацио». Римляне в 9-м туре разгромили «Фиорентину» со счётом 4:0.
К группе подтянулся «Милан». Действующий чемпион в центральном поединке тура двумя голами отправил в нокаут «Ювентус» (2:0).
«Лацио», «Удинезе» и «Милан» в настоящее время делят 3 место в турнирной таблице. Футбольное трио набрало по 20 очков.
На победные рельсы?
Неудачная серия «Интера» прервалась в поединке с «Сассуоло». И это после двух поражений от «Ромы» и «Удинезе».
В 9-м туре вице-чемпион одержал победу со счётом 2:0, благодарю дублю Джеко.
Что дальше?
Матчи 10-го тура Серии А пройдут с 15 по 17 октября.
В центральной битве тура сойдутся 3 и 4 команды чемпионата. В воскресенье, 16 октября «Лацио» примет «Удинезе».
Лидер турнира «Наполи» в родных стенах сыграет с «Болоньей». А «Аталанта» примет «Сассуоло».
Чемпион «Милан» отправится в гости к «Вероне», а вице-чемпион «Интер» дома примет «Салернитану».