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    «Наполи» — единоличный лидер Серии А

    Серия А: Итоги 9-го тура

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    «Наполи» празднует победу над «Кремонезе»
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    «Наполи» празднует победу над «Кремонезе»
    В итальянском чемпионате — новый лидер. «Наполи» вышел на чистое первое место. «Аталанта» допустила осечку. Прервалась победная серия у «Удинезе». В зоне вылет — без изменений.

    Изменения в турнирной таблице

    Всего два изменения коснулись турнирной таблицы. И коснулись они верхней части. «Удинезе» потеряла третью строчку и уступила её «Лацио». Команды поменялись местами. Римляне на 3-м, «Удине» — на 4-м.

    Календарь и таблица Серии А

    Вверх по турнирке поднялся вице-чемпион «Интер». Плюс 2 позиции для миланского коллектива. «Нерадзурри» поднялись на 7 место. Ниже опустились «Ювентус» (8 место) и «Сассуоло» (9 место).

    Смена власти

    Два тура в Серии А царило двоевластие. «Наполи» и «Аталанта» шли вровень и делили первое место.

    После игр тура 9-го команды разбежались. В единоличные лидеры вышли неаполитанцы. «Наполи» продлила победную серию до 5 матчей. В минувшем туре «кампанийцы» в гостях разгромили одного из аутсайдеров чемпионата «Кремонезе» (4:1). Таким образом лидер турнира набрал 23 очка.

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    • На 2 балла от соперника отстала «Аталанта». «Королева провинциалов» упустила победу в поединке с «Удинезе».

    Ведя в счёте 2:0, игроки «Аталанты» умудрились в концовке матча пропустить два мяча. Итог поединка — боевая ничья (2:2).

    Победная серия — всё!

    К слову, победная серия «Удинезе» прервалась именно в игре с «Аталантой». «Чёрно-белые» до ничьи со второй командой Серии А, добилась 6 побед подряд.

    Потеряв очки игроки «Удинезе» пропустила вперёд себя «Лацио». Римляне в 9-м туре разгромили «Фиорентину» со счётом 4:0.

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    globallookpress.com

    К группе подтянулся «Милан». Действующий чемпион в центральном поединке тура двумя голами отправил в нокаут «Ювентус» (2:0).

    «Лацио», «Удинезе» и «Милан» в настоящее время делят 3 место в турнирной таблице. Футбольное трио набрало по 20 очков.

    На победные рельсы?

    Неудачная серия «Интера» прервалась в поединке с «Сассуоло». И это после двух поражений от «Ромы» и «Удинезе».

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    • В 9-м туре вице-чемпион одержал победу со счётом 2:0, благодарю дублю Джеко.

    Что дальше?

    Матчи 10-го тура Серии А пройдут с 15 по 17 октября.

    В центральной битве тура сойдутся 3 и 4 команды чемпионата. В воскресенье, 16 октября «Лацио» примет «Удинезе».

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    Лидер турнира «Наполи» в родных стенах сыграет с «Болоньей». А «Аталанта» примет «Сассуоло».

    Все прогнозы на Серию А

    Чемпион «Милан» отправится в гости к «Вероне», а вице-чемпион «Интер» дома примет «Салернитану».

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