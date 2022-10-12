Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» победил «Милан» на «Сан-Сиро» — 2:0. Голы забили Пьер‑Эмерик Обамеянг и Жоржиньо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Фикайо Томори, получившего красную карточку. Положение команд в группе после четырех туров: «Челси» — 7 очков, «Зальцбург» — 6, «Милан», «Динамо Загреб» — по 4.

Не день Томори

Автор The Telegraph Мэтт Лоу сочувствует защитнику «Милана» Фикайо Томори, который из-за излишнего рвения практически приговорил свою команду.

«Фикайо Томори вряд ли захочет снова видеть своих старых партнеров по "Челси" или рефери Даниэля Зиберта после того, как он заработал пенальти и был удален всего через 18 минут после начала матча, который был заявлен как шанс на реабилитацию для него и "Милана".

В отчаянных попытках исправить события ужасного вечера на "Стэмфорд Бридж" на прошлой неделе, дела на "Сан-Сиро" пошли еще хуже, и теперь Томори должен надеяться, что он не вылетит из состава сборной Англии на чемпионат мира.

Хотя его бывшие товарищи по команде могут испытывать некоторое сочувствие по поводу его красной карточки, "Челси" в полной мере воспользовался удалением Томори, и это была большая победа для главного тренера Грэма Поттера, который не играл в Лиге чемпионов до прибытия на "Стэмфорд Бридж".

Ничья с "Зальцбургом" в его первом ответственном матче оставила "Челси" в нижней части группы E, но две победы над "Миланом" подняли их на первое место в таблице. Неплохо для новичка на этом уровне, и Поттер, одетый в свой костюм Джеймса Бонда на боковой линии, быстро восстановил хорошее самочувствие "синих".

Жоржиньо вывел "Челси" вперед с пенальти, привезенного Томори, прежде чем Пьер-Эмерик Обамеянг забил второй гол, и если и можно было бы пожаловаться, так это на то, что гости не забили еще больше.

Томори, вероятно, думал, что ситуация не может быть намного хуже, чем игра на прошлой неделе на "Стэмфорд Бридж", когда он был виноват в голе Обамеянга, и ему немного повезло, что ему не показали две желтые карточки.

Он начал матч как человек, которому нужно было что-то доказать, на первых минутах проиграв борьбу Маунту и упрекая товарищей по команде, которые небрежно отдали мяч.

Это отчаянное желание наверстать упущенное за неделю до этого, возможно, способствовало тому, что Томори попытался остановить рывок Маунта после того, как Рис Джеймс отправил игрока "Челси" к воротам.

Пенальти выглядел правильным решением, но все на "Сан-Сиро" были ошеломлены, когда Зиберт также предъявил красную карточку за то, что игрок "Милана" лишил оппонента возможности забить гол.

Томори и его товарищи по команде отчаянно возражали Зиберту и ждали, надеясь, что VAR сможет его спасти. Но решение было оставлено в силе, и, пробравшись к боковой линии, защитник на этот раз умолял четвертого судью Даниэля Шлагера.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Более трех минут Томори пытался аргументировать свою позицию, чтобы остаться на поле, к тому времени, когда Жоржиньо вышел вперед, чтобы исполнить пенальти, и огромная заслуга полузащитника в том, что он оставался достаточно хладнокровным, чтобы забить гол в своем 200-м матче за Челси».

Революция Поттера приносит плоды

Автор The Guardian Джейсон Стейнберг хвалит работу нового главного тренера «Челси», который успел проявить себя за то недолгое время, что он у руля команды.

«Незаметная революция Грэма Поттера в "Челси" начинает наводить серьезный шум. Нет никаких намеков на то, что сменщик Томаса Тухеля испытывает проблемы с тем, чтобы справиться с важными матчами Лиги чемпионов, и, хотя это не в стиле Поттера нахваливать себя, его можно простить за то, что он предался размышлениям о том, как далеко он продвинулся, наблюдая, как его новая команда на всех парах идет к победе на "Сан-Сиро".

Это моменты, которыми хочется дорожить, если ты человек, который когда-то тренировал студентов в университете Халла. Кампания "Челси" в Лиге чемпионов возвращается в прежнее русло, даже если "Милан" будет утверждать, что исход игры была определен неоднозначным удалением Фикайо Томори, убившим их импульс.

Удаление Томори в матче против его бывшей команды вызвало ярость у хозяев. "Челси" вырвался в лидеры после ухода одного из своих игроков. Голы Жоржиньо и Пьера-Эмерика Обамеянга вывели их на первое место в группе E, и место в 1/8 финала будет за ними, если они обыграют "РБ Зальцбург" через две недели.

"Челси" уже показал команде Стефано Пиоли, насколько эффективным может быть футбол Поттера. Когда две команды встретились на "Стэмфорд Бридж" неделю назад, это была игра в одни ворота, и миланская команда, которая все еще пытается закрепиться среди европейской элиты, чувствовала давление, чтобы лучше показать себя на родной арене.

Этот исторический старый стадион потрескивал от шума и красок задолго до начала матча, и все казалось таким позитивным, пока баланс сил не изменился в пользу "Челси", толпа не поверила, когда Томори показали самую сомнительную красную карточку после того, как он привез пенальти за фол на Мейсоне Маунте на 18-й минуте.

Справедливости ради, это было впечатляющее начало для "Челси". Поттер снова перетасовал колоду, отказавшись от Рубена Лофтус-Чика и перейдя на хитрый, техничный дуэт Жоржиньо и Матео Ковачича в полузащите. План "Челси" был ясен: сбить атакующие усилия "Милана", контролируя темп, и он оказался эффективным».

Историческое достижение Поттера

Автор Daily Mail Мартин Самюэль хвалит нового тренера «Челси», добившегося победы в Италии впервые за 19 лет.

«Для команды, которая изо всех сил пытается забить голы, "Челси" за одну неделю наколотил их восемь. То, что пять из них пришлись на долю "Милана", говорит о том, что команда преодолела крутой поворот — и, вероятно, на двух колесах.

Каким серьезным заявлением стало это двойное противостояние в Лиге чемпионов для Грэма Поттера и его команды. "Челси" — "Милан" 5:0 по сумме двух матчей. "Челси" на прошлой неделе занял последнее место в своей квалификационной группе и теперь гордо занимает первое место.

Наконец-то у них есть бомбардир в лице Пьера Эмерика Обамеянга, и он на высоте. Они разобрались с "Миланом" еще перед перерывом, и единственное, что омрачает вечер — это травма Риса Джеймса, который хромал в середине второго тайма, неловко приземлившись на правое колено.

Он наслаждался еще одной отличной игрой. Кайл Уокер восстанавливается после операции, а Трент Александер-Арнольд получил травму, поэтому Гарет Саутгейт, должно быть, наблюдает за этими матчами, в ужасе закрывая лицо руками. На позиции правого защитника он перешел от ливня к засухе.

Тем не менее, для "Челси" это был еще один великий вечер. Они в последний раз побеждали на выезде в Италии в ноябре 2003 года, одолев "Лацио" со счетом 4:0 под руководством Клаудио Раньери. Эпоха Романа Абрамовича была тогда еще в зачаточном состоянии.

Подумайте, сколько тренеров у них было с тех пор; и никто из них не сделал того, что Поттер сделал здесь. Такие результаты создают и укрепляют связь тренера с его игроками, а игроков — с философией их тренеров. И между двумя матчами с "Миланом" ними была зажата солидная победа над "Волками", когда многие из его основных игроков отдохнули. Поттер устроил себе медовый месяц.

Именно на этом стадионе 11 лет назад Гарри Реднапп оценил уверенную победу "Тоттенхэма" над "Миланом" и заявил, что нет, он не удивлен результату. "Милан" мог быть чемпионом Италии, а "Тоттенхэм" вышел в Лигу чемпионов с четвертого места, но Премьер-лига была намного сильнее, чем Серия А.

В то время это вызвало ужас, не в последнюю очередь среди его итальянских хозяев. Сейчас этого никто не отрицает. Владелец "Ювентуса" отправляет акционерам письмо, в котором называет английский турнир неприкасаемым.

А "Милан", снова став чемпионом, пропустил пять безответных голов в трех таймах против команды, занимающей четвертое место в Премьер-лиге».

Неудачники дня: Томори, Жиру и Джеймс

Автор Goal Том Мастон привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Фикайо Томори: Поскольку в преддверии чемпионата мира в центре обороны сборной Англии потенциально может появиться свободное место, эти две встречи с его бывшим клубом должны были стать для Томори возможностью показать Гарету Саутгейту, на что он способен. Вместо этого он страдал на "Стэмфорд Бридж", а затем продержался менее 20 минут на "Сан-Сиро" после того, как был удален за фол на Мейсоне Маунте в штрафной площади. По правде говоря, это было невероятно жесткое решение не только назначить пенальти, но и изгнать Томори с матча, который оказался кошмарным воссоединением выпускника академии "Челси" с командой его детства.

Оливье Жиру: Томори был не единственным бывшим игроком "Челси", которому захочется забыть этот вечер против своего бывшего клуба, поскольку Жиру испытывал проблемы, прежде чем его заменили сразу после часовой отметки. Получив предупреждение за споры после назначения пенальти, французский нападающий всего через несколько минут упустил шанс забить головой гол, который позволил бы "Милану" сравнять счет. Он даже не попал в створ, и "Челси" вскоре праздновал гол Обамеянга, сделавший счет 2:0. После этого Жиру почти не давали ударить.

Рис Джеймс: Поскольку Кайл Уокер и Трент Александер-Арнольд оба страдают от травм, для Риса Джеймса открыта дверь на позицию стартового правого защитника сборной Англии на чемпионате мира, и его последние выступления говорят о том, что он тоже это понимает. Здесь он снова был великолепен, но был вынужден покинуть поле на 62-й минуте из-за потенциально серьезной травмы колена после столкновения с Тео Эрнандесом. И Грэм Поттер, и Гарет Саутгейт будут молиться, чтобы все было не так плохо, как казалось».