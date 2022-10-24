Стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов»

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с «Крыльями Советов».

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Кулаков, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Начало матча — в 17:30 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

«Урал» набрал 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (14) — на 10-м месте.