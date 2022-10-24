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    «Урал» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Российская Премьер-Лига, 24 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Крылья Советов»
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    Фрагмент матча
    «Урал» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов» в рамках 14-го тура РПЛ. Матч состоится 24 октября, начало — 17:30 (мск). «Урал» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Октября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 17:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Урал»

    «Шмели» после 13-ти сыгранных матче занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги набрав 13 очков. Команда смогла забить в ворота соперников 13 голов, а в свои ворота пропустила — 23.

    «Урал» проводит серию из побед в РПЛ, которая длится уде три матча подряд. В прошлом туре «шмели» оказались сильнее «Ростова» обыграв их на выезде со счетом 1:2, а до этого так же дважды обыграли «Химки» (2:1) и «Локомотив» (2:4).

    Коэффициенты матча Урал — Крылья Советов

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    В Кубке России «шмели» так же показывают неплохие результаты и после 4-х матчей команда делит первое место с ЦСКА набрав так же 9 очков. В последнем матче «Урал» смог добыть волевую победу над «Сочи» со счетом 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    И таким образом «Урал» за последние 5 поединков в чемпионате и Кубке одержал пять побед подряд.

    «Крылья Советов»

    Самарцы не далеко ушли от нынешнего соперника и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ набрав всего на 1 балл больше — 14, после 13-ти сыгранных матчей. Этот коллектив забивал 14 раз, а пропускал — 19.

    В последних трех турах Российской Премьер Лиги «Крылья Советов» лишь один раз смогли одержать победу над «Сочи» обыграв их на своем поле со счетом 2:0. А до этого самарцы потерпели поражение от «Спартака» (5:2) и сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

    В Кубке России «Крылья Советов» после 4-х сыгранных матчей занимают второе место в группе В набрав 6 очков. В прошлом кубковом матче самарцы встречались с «Зенитом» и потерпели поражение от них со счетом 2:1.

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    • Бразильский и итальянский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца восстановился после травмы и вернулся в расположение клуба, поэтому есть вероятность увидеть игрока в этом матче на поле.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этом матче можно поставить 2.65, ничью букмекеры предлагают взять за 3.35, а победу «Крыльев Советов» так же за 2.65.

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    Прогноз — Встречаются два принципиальных соперника, которые могут удивлять своими результатами. «Урал» и вовсе набрал хорошую форму и выиграл 5-ть из 5-ти последних матчей. Поэтому ожидаем результативную встречу от соседей по турнирной таблице.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.

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    «Урал» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный поединок
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