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    Бензема не сможет помочь «Реалу» в матче против «Севильи»

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    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не сможет принять участия в матче 11-го тура Примеры с «Севильей», который состоится сегодня, 22 октября, сообщает Mundo Deportivo.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Накануне 34-летний французский футболист досрочно завершил тренировку и прошёл медицинское обследование. У Бензема было выявлено мышечное утомление, и тренерский штаб «Реала» принял решение не задействовать форварда в матче с «Севильей».

    Матч 11-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Реал» — «Севилья» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    Напомним, ранее Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

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