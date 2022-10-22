Бензема не сможет помочь «Реалу» в матче против «Севильи»

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
Накануне 34-летний французский футболист досрочно завершил тренировку и прошёл медицинское обследование. У Бензема было выявлено мышечное утомление, и тренерский штаб «Реала» принял решение не задействовать форварда в матче с «Севильей».
Матч 11-го тура чемпионата Испании сезона-2022/2023 «Реал» — «Севилья» состоится сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, ранее Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.