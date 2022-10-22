«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид уверенно лидирует в Примере. В 10 матчах «сливочные» выиграли 9 раз при одном паритете.

Разумеется, атакует команда Карло Анчелотти блестяще. Свидетельством тому служат 25 забитых мячей.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Севилья 1X2Новым игрокам 1.374.809.00Фрибет$40

В своем последнем поединке «Реал» Мадрид вновь победил. На выезде мадридцы разгромили «Эльче» (0:3).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Реал» Мадрид традиционно успешно играет с «Севильей». Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

«Севилья»

«Севилья» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 12 место в Примере явно дисгармонирует с амбициями клуба.

Всего 2 победы в 10 матчах — ужасающий показатель. При этом севильцы забили только 10 мячей в чемпионате.

«Севилья» в своем последнем матче потеряла очки. Дома команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1).

Наверняка «Севилья» постарается поправить свое турнирное положение. Да и дать бой чемпиону — уже прекрасная мотивация.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.10, а победу «Севильи» — за 8.90.

«Реал» Мадрид шикарно атакует . «Севилья» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом.

«Сливочные» традиционно успешно противостоят севильцам. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -1.5 с коэффициентом 2.11.