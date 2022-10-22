«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид уверенно лидирует в Примере. В 10 матчах «сливочные» выиграли 9 раз при одном паритете.
Разумеется, атакует команда Карло Анчелотти блестяще. Свидетельством тому служат 25 забитых мячей.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Севилья
В своем последнем поединке «Реал» Мадрид вновь победил. На выезде мадридцы разгромили «Эльче» (0:3).
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«Реал» Мадрид традиционно успешно играет с «Севильей». Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.
«Севилья»
«Севилья» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 12 место в Примере явно дисгармонирует с амбициями клуба.
Всего 2 победы в 10 матчах — ужасающий показатель. При этом севильцы забили только 10 мячей в чемпионате.
«Севилья» в своем последнем матче потеряла очки. Дома команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1).
Наверняка «Севилья» постарается поправить свое турнирное положение. Да и дать бой чемпиону — уже прекрасная мотивация.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.10, а победу «Севильи» — за 8.90.
«Реал» Мадрид
«Сливочные» традиционно успешно противостоят севильцам. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -1.5 с коэффициентом 2.11.