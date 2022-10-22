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    «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»

    «Реал» Мадрид — «Севилья». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Примера, 22 октября 2022 года

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    Карим Бензема
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Октября 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид уверенно лидирует в Примере. В 10 матчах «сливочные» выиграли 9 раз при одном паритете.

    Разумеется, атакует команда Карло Анчелотти блестяще. Свидетельством тому служат 25 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Севилья

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    В своем последнем поединке «Реал» Мадрид вновь победил. На выезде мадридцы разгромили «Эльче» (0:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал» Мадрид традиционно успешно играет с «Севильей». Из пяти последних очных поединков выиграно четыре.

    «Севилья»

    «Севилья» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Нынешнее 12 место в Примере явно дисгармонирует с амбициями клуба.

    Всего 2 победы в 10 матчах — ужасающий показатель. При этом севильцы забили только 10 мячей в чемпионате.

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    • «Севилья» в своем последнем матче потеряла очки. Дома команда сыграла вничью с «Валенсией» (1:1).

    Наверняка «Севилья» постарается поправить свое турнирное положение. Да и дать бой чемпиону — уже прекрасная мотивация.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.10, а победу «Севильи» — за 8.90.

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    «Реал» Мадрид шикарно атакует. «Севилья» в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом.

    «Сливочные» традиционно успешно противостоят севильцам. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -1.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Реал» Мадрид — «Севилья»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» уверенно одолеют «Севилью»
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