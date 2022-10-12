Гальтье может покинуть «ПСЖ» вместе с Мбаппе

может покинуть пост главного тренера, утверждают французские СМИ.

По данным Le Parisien, Гальтье может уйти из парижского клуба вместе с нападающим Килианом Мбаппе и спортивным советником президентом «ПСЖ» Луишем Кампушем.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ», так как считает, что клуб предал его, не выполнив обещания, данные перед подписанием нового контракта.

Гальтье возглавил «ПСЖ» перед началом текущего сезона. Под его руководством команда до сих пор не потерпела ни одного поражения.

Ранее стало известно, за какую сумму «ПСЖ» готов продать Мбаппе.