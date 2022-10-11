Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе. Игрок считает, что клуб предал его

может покинутьво время зимнего трансферного окна.

По информации испанского издания Marca, Мбаппе считает, что парижский клуб предал его.

Руководство «ПСЖ» не выполнило обещания, данные игроку перед подписанием нового контракта.

В связи с этим Мбаппе надеется уйти из «ПСЖ» уже в январе.

Отмечается, что «ПСЖ» готов отпустить Килиана в любой клуб, кроме мадридского «Реала».

Мбаппе в мае продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года, несмотря на то, что у него в тот момент была договоренность о переходе в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил 11 мячей.