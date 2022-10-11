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    Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе. Игрок считает, что клуб предал его

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    Килиан Мбаппе может покинуть «Пари Сен-Жермен» во время зимнего трансферного окна.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации испанского издания Marca, Мбаппе считает, что парижский клуб предал его.

    Руководство «ПСЖ» не выполнило обещания, данные игроку перед подписанием нового контракта.

    В связи с этим Мбаппе надеется уйти из «ПСЖ» уже в январе.

    Отмечается, что «ПСЖ» готов отпустить Килиана в любой клуб, кроме мадридского «Реала».

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  • 16/06/2022

    • Мбаппе в мае продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года, несмотря на то, что у него в тот момент была договоренность о переходе в «Реал».

    В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил 11 мячей.

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