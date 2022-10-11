Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе. Игрок считает, что клуб предал его

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
По информации испанского издания Marca, Мбаппе считает, что парижский клуб предал его.
Руководство «ПСЖ» не выполнило обещания, данные игроку перед подписанием нового контракта.
В связи с этим Мбаппе надеется уйти из «ПСЖ» уже в январе.
Отмечается, что «ПСЖ» готов отпустить Килиана в любой клуб, кроме мадридского «Реала».
Мбаппе в мае продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года, несмотря на то, что у него в тот момент была договоренность о переходе в «Реал».
В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил 11 мячей.