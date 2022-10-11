ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра
  • 21:45
    • «Ман Сити» в меньшинстве не справился с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
  • 21:41
    • «Ювентус» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Кейн: Думаю, при Конте психология «Тоттенхэма» сильно изменилась

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт
    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча с «Айнтрахтом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн

    В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов команды сыграли по нулям. Теперь у обеих команд по 4 очка в группе D.

    «Завтра нас ждет очень важный матч. С личной точки зрения я, конечно, хочу забивать в каждом матче. Надеюсь, завтра мне это удастся.

    Думаю, при Конте команда сильно изменилась. Мы старались изменить психологию в клубе. Нам еще много над чем есть поработать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» пройдет в Лондоне 12 октября. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» заедет в сезон максимально продуктивно?
  • «Вашингтон» — «Бостон». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Выстоит ли оставшаяся без защитников «Барса» в матче с «Интером»?
  • «Барселона» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Магнитка» планирует вернуться к победам. «Ак Барс» — подходящий соперник
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры