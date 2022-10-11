Кейн: Думаю, при Конте психология «Тоттенхэма» сильно изменилась

Нападающийподелился ожиданиями от матча св 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов команды сыграли по нулям. Теперь у обеих команд по 4 очка в группе D.

«Завтра нас ждет очень важный матч. С личной точки зрения я, конечно, хочу забивать в каждом матче. Надеюсь, завтра мне это удастся.

Думаю, при Конте команда сильно изменилась. Мы старались изменить психологию в клубе. Нам еще много над чем есть поработать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» пройдет в Лондоне 12 октября. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.