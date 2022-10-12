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    «Тоттенхэм» — «Айнтрахт». Ставки (к. 2.16) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»
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    Харри Кейн и Макото Хасебе
    12 октября в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Айнтрахт» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы D. Встреча начнется в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 12 Октября 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» опережают соперника только по разнице голов, которая у подопечных Антонио Конте нулевая (2:2). Количество очков равно 4 и пока что «Тоттенхэм» занимает 2-е место.

    Стартовав с победы над «Марселем», лондонцы начали терять очки. Сначала в Лиссабоне они уступили «Спортингу» 0:2. После этого хозяева не смогли забить в игре с «Айнтрахтом», которая завершилась нулевой ничьей.

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    На днях у «Тоттенхэма» была непростая игра в чемпионате Англии. Там коллектив на выезде победил «Брайтон» со счетом 1:0, но сил это отобрало немало. Тем не менее это была вторая победа за 4 матча.

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    «Шпоры» не смогут заиграть Деяна Кулусевски и Лукаса Моуру. Оба игрока травмированы.

    «Айнтрахт»

    Гости имеют отрицательную разницу -2, в связи с чем и уступают «Тоттенхэму» вторую позицию. По голам у команды 1:2.

    «Айнтрахт», как и соперник, проиграл «Спортингу», но со счетом 0:3. Победить «Марсель» удалось благодаря одному единственному мячу. Вообще забитые голы для «орлов» сейчас проблема. Последние два матча команда вообще не забивала.

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    • После ничьи с «Тоттенхэмом» у «Айнтрахта» был неприятный выезд в Бохум, который закончился разгромным поражением с тремя безответными голами. Франкфуртцев хватило на месяц, и они снова начали проигрывать.

    Если развивать тему с результативностью, то можно увидеть, что гости забили 6 мячей в последних 6 играх, то есть по голу в каждой встрече в среднем.

    Прогноз и ставка

    Это будет скучное событие. «Тоттенхэм» не забивает больше гола уже три игры подряд. У «Айнтрахта» с результативностью тоже не ахти. Он вообще не смог отметиться в прошлых двух матчах.

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    Даже несмотря на то, что букмекеры четко выделяют фаворита — 1.53 на «Тоттенхэм» и 6.00 на «Айнтрахт» — выгоднее будет обратить внимание на тоталы.

    К примеру, маловероятно, что в матче будет забито больше двух голов, если учесть нулевую во Франкфурте. Так что тотал меньше 2.5 за 2.16 выглядит вполне хорошим вариантом.

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    «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 12.10.2022. Прогнозы на футбол. Снова тотал меньше?
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