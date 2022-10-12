12 октября в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Айнтрахт» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы D. Встреча начнется в 22:00 мск. «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» опережают соперника только по разнице голов, которая у подопечных Антонио Конте нулевая (2:2). Количество очков равно 4 и пока что «Тоттенхэм» занимает 2-е место.

Стартовав с победы над «Марселем», лондонцы начали терять очки. Сначала в Лиссабоне они уступили «Спортингу» 0:2. После этого хозяева не смогли забить в игре с «Айнтрахтом», которая завершилась нулевой ничьей.

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На днях у «Тоттенхэма» была непростая игра в чемпионате Англии. Там коллектив на выезде победил «Брайтон» со счетом 1:0, но сил это отобрало немало. Тем не менее это была вторая победа за 4 матча.

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«Шпоры» не смогут заиграть Деяна Кулусевски и Лукаса Моуру. Оба игрока травмированы.

«Айнтрахт»

Гости имеют отрицательную разницу -2, в связи с чем и уступают «Тоттенхэму» вторую позицию. По голам у команды 1:2.

«Айнтрахт», как и соперник, проиграл «Спортингу», но со счетом 0:3. Победить «Марсель» удалось благодаря одному единственному мячу. Вообще забитые голы для «орлов» сейчас проблема. Последние два матча команда вообще не забивала.

После ничьи с «Тоттенхэмом» у «Айнтрахта» был неприятный выезд в Бохум, который закончился разгромным поражением с тремя безответными голами. Франкфуртцев хватило на месяц, и они снова начали проигрывать.

Если развивать тему с результативностью, то можно увидеть, что гости забили 6 мячей в последних 6 играх, то есть по голу в каждой встрече в среднем.

Прогноз и ставка

Это будет скучное событие. «Тоттенхэм» не забивает больше гола уже три игры подряд. У «Айнтрахта» с результативностью тоже не ахти. Он вообще не смог отметиться в прошлых двух матчах.

Даже несмотря на то, что букмекеры четко выделяют фаворита — 1.53 на «Тоттенхэм» и 6.00 на «Айнтрахт» — выгоднее будет обратить внимание на тоталы.

К примеру, маловероятно, что в матче будет забито больше двух голов, если учесть нулевую во Франкфурте. Так что тотал меньше 2.5 за 2.16 выглядит вполне хорошим вариантом.