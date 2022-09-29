Министр спорта РФ о мобилизации: Спортсмены не должны пользоваться какими-то исключительными привилегиями

Министр спорта РФпрокомментировал ситуацию с мобилизацией российских спортсменов.

«Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями.

Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами.

Это было много раз заявлено при начале СВО, они поддержали президента и высказали абсолютно однозначное мнение, что спорт — это единая семья. Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.

Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд. Прежде всего те, которые готовятся к ОИ, члены сборных команд.

Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, будет дана отсрочка.

Пока мы находимся в диалоге с правительством. Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — приводит слова Матыцына Sport24.

Ранее стало известно, что повестку из военкомата получил бывший футболист сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билелятдинов.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.