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    Министр спорта РФ о мобилизации: Спортсмены не должны пользоваться какими-то исключительными привилегиями

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    Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с мобилизацией российских спортсменов.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    «Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как отдельное рафинированное сообщество, которое должно пользоваться какими-то исключительными привилегиями.

    Мы видим, что наши спортсмены и в предыдущие годы, и, я надеюсь, в этот период показывают себя патриотами.

    Это было много раз заявлено при начале СВО, они поддержали президента и высказали абсолютно однозначное мнение, что спорт — это единая семья. Все проблемы, сложности и задачи, которые сейчас решает государство, спорт будет решать вместе со всеми.

    Сейчас не могу однозначно ответить по поводу бронирования. Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд. Прежде всего те, которые готовятся к ОИ, члены сборных команд.

    Определенные меры защиты для отдельных категорий будут. Возможно, будет дана отсрочка.

    Пока мы находимся в диалоге с правительством. Надеюсь, что система спорта будет продолжать активно развиваться, несмотря на ситуацию», — приводит слова Матыцына Sport24.

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    Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

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