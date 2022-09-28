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    Богалий: Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов

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    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и советник министра спорта Анна Богалий рассказала о подготовке системы бронирования от мобилизации для профессиональных спортсменов.

    Анна Богалий
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    Анна Богалий

    «Насколько знаю, министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась.

    Сейчас разрабатывается определенная система брони», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».

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