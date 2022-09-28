Богалий: Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов

Анна Богалий Фото: karelia.ru
«Насколько знаю, министерством спорта ведется работа, чтобы профессиональных спортсменов мобилизация не коснулась.
Сейчас разрабатывается определенная система брони», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».
Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.
21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».