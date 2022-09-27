«В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов». Гаджиев выступил против приостановки чемпионата России

Известный российский специалистпризнался, что не видит причин для приостановки сезона в российской Премьер-лиге.

«Могут ли приостановить игры РПЛ? Это будет глупость. Зачем мы сейчас должны останавливать чемпионат? В блокадном Ленинграде играли в футбол против фашистов. Они тоже хотели доказать свое превосходство.

Какая сейчас необходимость останавливать матчи? Я не вижу такой необходимости. Никакие спортивные мероприятия тоже нельзя откладывать. Надо жить своей полноценной жизнью», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».