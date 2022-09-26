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    СМИ: Легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации

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    Иностранные футболисты «Зенита» не собираются покидать питерский клуб в связи с частичной мобилизацией в России.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    По данным Bobsoccer, не будут призывать и россиян, выступающих за «Зенит», так как все они либо не служили, либо являются студентами, либо не имеют военно-учетной специальности.

    Среди бывших игроков «Зенита» опыт армейской службы есть у Алексея Игонина, Валерия Цветкова и Романа Широкова. Среди административного и медицинского персонала петербургского клуба есть офицеры запаса.

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