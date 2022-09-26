СМИ: Легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации

Иностранные футболистыне собираются покидать питерский клуб в связи с частичной мобилизацией в

По данным Bobsoccer, не будут призывать и россиян, выступающих за «Зенит», так как все они либо не служили, либо являются студентами, либо не имеют военно-учетной специальности.

Среди бывших игроков «Зенита» опыт армейской службы есть у Алексея Игонина, Валерия Цветкова и Романа Широкова. Среди административного и медицинского персонала петербургского клуба есть офицеры запаса.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».