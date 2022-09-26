Баринов о частичной мобилизации: Тяжелое время, очень тяжелое. Когда могут близкого забрать…

Полузащитник сборной Россиипризнался, что ему тяжело играть на фоне последних событий в стране.

«Честно скажу, даже во время матча с Киргизией не удалось отключиться от того, что происходит. Тяжелое время, очень тяжелое. Мысли были нефутбольные в голове. Могу сказать лично за себя и за некоторых ребят.

Да, нас спрашивали на границе. Служил — не служил. Неожиданно было. Но это их работа, они выполняют свои обязанности. Ничего не поделаешь.

Когда это все началось, был в таком тильте (покерный термин, обозначающий состояние умственного или эмоционального замешательства — прим.). Сейчас не так, конечно. Но много думаю об этом. Когда могут близкого забрать… Тяжело.

Сестра скидывала видео с проводами человека. Тяжело. Не передашь словами. Это жизнь, ничего не поделаешь», — приводит слова Баринова журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.