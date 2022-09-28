Динияр Билялетдинов получил повестку

Бывший полузащитник сборной Россииполучил повестку. Об этом сообщил отец футболиста Ринат Билялетдинов.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка.

Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — приводит слова Рината Билелятдинова «Р-Спорт».

Билялетдинов известен по выступлениям за «Локомотив», «Спартак» и английский «Эвертон».

Напомним, ранее сообщалось, что легионеры «Зенита» не уйдут из команды из-за частичной мобилизации.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».