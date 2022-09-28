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    Динияр Билялетдинов получил повестку

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    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку. Об этом сообщил отец футболиста Ринат Билялетдинов.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

    То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка.

    Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — приводит слова Рината Билелятдинова «Р-Спорт».

    Билялетдинов известен по выступлениям за «Локомотив», «Спартак» и английский «Эвертон».

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