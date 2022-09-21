Кутепов: После ЧМ-2018 мог перейти в «Фиорентину»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов признался, что несколько лет назад у него была возможность продолжить карьеру в Европе.

«Все, кто прочитал мое интервью полностью, думаю, поняли мысль: для меня главное — играть. Там, где я буду нужен. А дальше был задан вопрос про ЦСКА и "Зенит", ответ на который, на самом деле, не имел никакого значения. В ситуации с Бакой (речь о Зелимхане Бакаеве — прим.) очень много нюансов, но я бы, конечно, не называл его предателем.

У меня были переговоры с "Зенитом". Первый раз: сразу после чемпионата мира — летом 2018 года. Второй раз: летом 2020-го, когда только пришел Газизов. После чемпионата мира было больше конкретики, но у меня был в приоритете "Спартак". В 2020-м все осталось на уровне разговоров.

После ЧМ-2018 был вариант с "Фиорентиной". Я знаю, что клубы обсуждали сумму трансфера, но до личных условий дело не дошло. "Спартак" был более настойчив в вопросе продления контракта.

C "Фиорентиной" все тянулось довольно долго, а "Спартак" торопил с принятием решения по контракту. Так сложилось, и я ни о чем не жалею», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».