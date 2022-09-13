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    Игнатьев: Зимой 2021-го позвонили: «Тебя хочет Шальке». Даже думать не стал — отказался

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    Бывший защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что мог продолжить карьеру в «Шальке», но в итоге отказался от такой возможности.

    Владислав Игнатьев
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    Владислав Игнатьев

    «Последний серьезный интерес был зимой 2021-го года. Мне позвонили: "Тебя хочет 'Шальке'. Не хочешь поехать помочь?"

    Сначала не понял — почему "помочь"? Открыл таблицу Бундеслиги — ищу "Шальке" вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал — отказался. "Шальке" в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.

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    • Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в "Локомотиве", стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять», — приводит слова Игнатьева Sport24.

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