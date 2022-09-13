Игнатьев: Зимой 2021-го позвонили: «Тебя хочет Шальке». Даже думать не стал — отказался

Бывший защитник «Локомотива»признался, что мог продолжить карьеру в, но в итоге отказался от такой возможности.

«Последний серьезный интерес был зимой 2021-го года. Мне позвонили: "Тебя хочет 'Шальке'. Не хочешь поехать помочь?"

Сначала не понял — почему "помочь"? Открыл таблицу Бундеслиги — ищу "Шальке" вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал — отказался. "Шальке" в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу.

Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в "Локомотиве", стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять», — приводит слова Игнатьева Sport24.